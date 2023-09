André Baran e Michele Cappelletti são campeões do River Open Petrolina de beach tennis

André Baran conquistou neste domingo o seu segundo título na primeira edição do River Open Petrolina de Beach Tennis. O catarinense - número 1 do Brasil e terceiro do mundo -, jogando ao lado do italiano Michele Cappelletti, quinto do ranking mundial, foi campeão nas duplas masculinas.

Eles derrotaram a parceria brasileira formada por Leonardo Branco e Daniel Mola por duplo 6/0. Antes, na quinta-feira, na abertura do torneio, disputado na EMS Arena, no Vale do São Francisco, em Pernambuco, o catarinense e a paranaense Vitória Marchezini - sétima do mundo - comemoraram nas duplas mistas.