Al-Hilal encerra preparação para estreia na Liga dos Campeões da Ásia com Neymar como dúvida

O Al-Hilal fará sua estreia na Liga dos Campeões da Ásia nesta segunda-feira e pode não contar com a presença de Neymar. O craque reclamou de dores musculares e sua escalação não é certa. De qualquer forma, o camisa 10 esteve em campo no último treino antes da partida contra o Navbahor Namangan, do Uzbequistão.

Os jogadores do Al-Hilal fizeram trabalhos com bola neste domingo. Neymar foi a campo e apareceu em diversas imagens publicadas pelo clube. A dúvida acerca de sua presença existe por conta de falas do técnico Jorge Jesus. O português afirmou em coletiva de imprensa que o brasileiro reclamou de dores musculares e seria reavaliado depois do treino.

"Todos sabem que Neymar tem muita qualidade entre todos os jogadores do mundo e é capaz de dar mais. Atualmente ele está sentindo algumas dores musculares e sua participação será determinada hoje depois dos treinos", explicou Jorge Jesus.