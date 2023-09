Ainda sem Vini Jr., Real Madrid vira para cima da Real Sociedad e segue 100% no Campeonato Espanhol

Na próxima rodada, o Real Madrid tem clássico local pela frente: encara o Atlético no Metropolitano, no sábado. Por sua vez, a Real Sociedad recebe o Getafe no Anoeta, no mesmo dia.

Confira todos os resultados do domingo pelo Campeonato Espanhol:

Getafe 3x2 Osasuna



Villarreal 2x1 Almería



Sevilla 1x0 Las Palmas



Real Madrid 2x1 Real Sociedad