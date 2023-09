24ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD consagra mais dois nomes do ciclismo paulista

"Gostaria de agradecer a todos que contribuíram para o sucesso do evento. Parabéns aos vencedores de todas as categorias e quero destacar o apoio da Polícia Militar, na pessoa do Comandante do CPA M6, Luiz Fernando Alves, da Guarda Municipal e das prefeituras e suas secretarias por mais uma edição de sucesso", destaca o presidente da Federação Paulista Ciclismo, José Cláudio Facex.

Principal categoria do ciclismo, a Elite foi repleta de emoção. No masculino, que largou em Paranapiacaba, distrito de Santo André, a briga foi intensa. Após 66 km pelas cidades da região (Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra), um pequeno grupo chegou à frente para as 15 voltas na Avenida Perimetral. O pelotão acabou alcançando o grupo, deixando a decisão para as últimas voltas e João Gaspar conseguiu guardar forças para vencer e garantir o título para a equipe da cidade de Cândido Mota.

"Quero parabenizar a Federação Paulista de Ciclismo pelo grande evento. Sabia que seria uma prova dura pelas dificuldades do percurso, mas estávamos confiantes. Tive sorte de estar na primeira fuga, que abriu um minuto, mas que foi alcançada no circuito. Percebi que tinha que guardar forças e a equipe fez um grande trabalho para que eu pudesse vencer", destacou João Gaspar, de 31 anos, mais de 17 deles no ciclismo, natural de Sete Quedas (MS)."Esse resultado será bom para a equipe, que é nova e quer entrar firme no cenário nacional", completou.

Feminino

A disputa da Elite feminina foi mais acirrada ainda e empolgante. As ciclistas andaram juntas praticamente o tempo todo e, na decisão, Wellyda, Luciene e Thayná chegaram forte para brigar pela vitória. A atleta da ABEC Rio Claro acabou levou a melhor no circuito de Santo André diante de duas ex-campeãs.

"Antes de tudo, agradeço à torcida e à organização da prova, que foi incrível. Alegria de trazer o resultado pra mim e para meu time, ainda mais com adversárias fortes. Espero todo mundo no ano que vem, inclusive as meninas que faltaram, para termos um evento ainda mais forte", declarou a vencedora.