Vitória x Avaí: veja onde assistir e mais informações sobre o jogo válido pela Série B

Já o Avaí, que segue com sua missão de se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento, venceu o Novorizontino por 1 a 0 na última rodada após ficar dois jogos sem vitórias. Os pontos somados deram uma pequena folga para os catarinenses em relação ao Z-4.

O técnico Eduardo Barroca terá apenas um desfalque por suspensão: Felipe Bastos não fica à disposição por conta do terceiro cartão amarelo. O clube anunciou na quinta-feira a chegada do atacante Jael, ex-Grêmio e Flamengo. No entanto, o atleta ainda não teve seu contrato registrado no BID da CBF e, por isso, não pode estrear ainda.

A CBF definiu que Flavio Rodrigues de Souza (Fifa / SP) será o árbitro da partida.