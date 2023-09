Vasco vence o Fluminense e ganha moral na briga contra o rebaixamento no Brasileirão

Com a vitória deste sábado, o Vasco agora soma 20 pontos em 22 jogos e ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina está a cinco pontos do Goiás, primeiro time fora do Z4 e que tem um jogo a mais em relação ao time carioca. Já o Fluminense, com 38 pontos, está no sexto lugar.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o lanterna Coritiba, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), em São Januário. Já o Fluminense recebe o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã

O clássico entre Vasco e Fluminense

O duelo começou com muita disposição dos dois lados, mas sem emoção. As duas equipes encontravam dificuldade para criar. A primeira chance aconteceu aos 16 minutos. Marlon Gomes ficou com a sobra na entrada da área e arriscou. A bola foi para fora, sem perigo para Fábio.

Aos 18, o Fluminense quase abriu o placar. Após cobrança rápida de escanteio, Cano escorou para John Kennedy, mas ele foi abafado por Léo Jardim, que salvou o Vasco. O goleiro do Gigante da Colina teve trabalho na sequência. Ele espalmou finalização de Cano, aos 20 minutos.

O Vasco deu a resposta aos 22 minutos e abriu o placar. Rossi passou por Marcelo na direita e cruzou na medida para Praxedes. Ele cabeceou sem chances para Fábio e fez 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. O clássico, então, passou a ser mais pegado. O Fluminense precisou mudar ainda no primeiro tempo. Arias sentiu o tornozelo direito e deu lugar a Lima. O Flu quase empatou aos 47 minutos. John Kennedy fez grande jogada, arrancou e finalizou. A bola explodiu na trave.