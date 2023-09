Sem Nenê, Juventude vence CRB e volta ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro

Neste sábado (16), o Juventude recebeu o CRB no Estádio Alfredo Jaconi e venceu pelo placar de 3 a 1. Gabriel Taliari, David, Jean Irmer (Juventude) e Falcão (CRB) marcaram os gols da partida entre as equipes, válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time gaúcho foi aos 47 pontos conquistados ? em campanha de 14 vitórias, cinco empates e nove derrotas ?, entrando provisoriamente no G4 da tabela de classificação. Por sua vez, o Galo de Campina estaciona nos 42.

Na próxima rodada, o Juventude visita o Avaí na Ressacada, enquanto o CRB recebe o Guarani no Estádio Rei Pelé.