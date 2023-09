Sem Messi, Inter Miami sofre virada contra Atlanta United pela MLS

O Inter Miami teve sua invencibilidade de 12 jogos quebrada neste sábado com uma derrota contra o Atlanta United, pela 29ª rodada da MLS, no Mercedes-Benz Stadium. Sem poder contar com a presença de Lionel Messi nem mesmo no banco de reservas, a equipe do craque argentino sofreu uma virada-relâmpago e perdeu por 5 a 2.

Messi foi convocado pela Argentina para disputar a última data Fifa e esteve em campo na vitória de sua seleção contra o Equador, em que foi o responsável por marcar o único gol da partida. Neste jogo, porém, o camisa 10 pediu substituição no final do segundo tempo por, segundo ele mesmo, estar cansado. Por isso, foi poupado neste sábado e sequer viajou para o duelo contra o Atlanta United.

A última derrota do Inter Miami havia sido em julho, contra o St. Louis City, pela MLS. O resultado deste sábado manteve a equipe na penúltima colocação da conferência leste, com 28 pontos. Seu próximo confronto será na quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), contra o Toronto, no Lockhart Stadium.