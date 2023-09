Copa do Brasil: São Paulo faturou metade do valor das receitas do Flamengo em 2022

Do outro lado, o São Paulo teve um crescimento de 38% nas receitas em comparação aos números de 2021. A equipe paulista fechou com superávits de R$ 37 milhões e dívidas caíram 9%, na casa dos R$ 587 milhões.

A maior fonte de renda do clube foram as transferências de jogadores. O Tricolor arrecadou R$ 229 milhões em negociações, valor 89% maior do que o ano anterior. São Paulo vendeu Gabriel Sara, Emiliano Rigoni, Toró, Marquinhos e recebeu pagamentos por solidariedade pelas negociações de David Neres ao Benfica e Antony ao Manchester United.

Outro ponto levantado foi o valor da marca dos finalistas da Copa do Brasil. A do Flamengo está avaliada em R$ 1,6 bilhões, enquanto a do São Paulo vale R$ 700 milhões.

O jogo de ida da decisão será disputado neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro, já a volta será no dia 24 de setembro, no Morumbi, em São Paulo.