São Paulo deixa CT da Barra Funda rumo ao Rio com festa de multidão tricolor

O São Paulo deixou o CT da Barra Funda no início da tarde deste sábado rumo ao Aeroporto de Guarulhos, onde embarcará para o Rio de Janeiro, local do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Uma multidão tricolor marcou presença na porta do centro de treinamento do São Paulo para apoiar o time, que tenta conquistar o primeiro título de Copa do Brasil de sua história. Desde as 11h já havia uma grande movimentação na Av. Marquês de São Vicente, onde estão localizadas as instalações tricolores.

De acordo com a ROCAM, aproximadamente oito mil torcedores participaram da grande festa são-paulina. Já a CET, que fechou os dois sentidos da Av. Marquês de São Vicente, entre as pontes da Freguesia do Ó e Julio de Mesquita Neto, calcula que pouco mais de dez mil pessoas tenham acessado a região.