Santos vence Desportivo Brasil no Campeonato Paulista sub-17; sub-15 perde

Na manhã deste sábado, a equipe sub-17 do Santos venceu o Desportivo Brasil pela quinta rodada da terceira fase do Campeonato Paulista das respectivas categorias, em Porto Feliz (SP), no CT da equipe mandante. A partida terminou com placar de 1 a 0, com gol do lateral esquerdo Souza.

Assim, já classificado antecipadamente às quartas de final, o Peixe segue invicto nesta etapa do torneio e mantém a liderança do Grupo 23, agora somando 13 pontos. Com apenas duas unidades, o Desportivo Brasil é o terceiro colocado.

Por sua vez, a categoria sub-15 foi superada pelo mesmo Desportivo Brasil, também por 1 a 0. No entanto, mesmo com o resultado negativo, o Santos segue com sete pontos, na segunda colocação do Grupo 23, dentro da zona de classificação às quartas de final. O rival, agora com 11 tentos, lidera a chave.