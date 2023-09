Santos aposta em Marcelo Fernandes para decisão, mas quer novo técnico

No momento, o Santos é o 17º colocado com 21 pontos, quatro a menos que o Goiás, primeiro time fora do Z-4. O Tricolor Baiano está em 15º, com 25.

Para este jogo, o Alvinegro Praiano aposta em Marcelo Fernandes. O auxiliar, que está de volta ao clube, é um homem de confiança da diretoria. Ele soma 14 jogos na gestão Rueda, com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas (52,3% de aproveitamento).

O Santos, contudo, não quer manter Marcelo Fernandes. A ideia é buscar algum novo nome no mercado e voltar o campeão paulista de 2015 para o cargo de auxiliar fixo.

A diretoria ainda avalia os nomes no mercado e corre contra o tempo. A alta cúpula santista, contudo, não quer repetir os mesmos erros do passado.