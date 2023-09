Sainz volta a ser o mais rápido e lidera 3º treino livre do GP de Singapura

Os carros da Fórmula 1 voltaram a pista neste sábado para o terceiro treino livre do Grande Prêmio de Singapura. Assim como na última sessão, Carlos Sainz foi o mais rápido e fechou sua melhor volta em 1min32s065.

O espanhol fez com que a Ferrari dominasse todas as atividades no Circuito Urbano de Marina Bay nesta temporada. A scuderia havia conseguido a dobradinha nos dois primeiros treinos, mas não conseguiu repetir o feito já que George Russel foi o segundo, seguido de Lando Norris.

Atual bicampeão mundial, Max Vestappen não está conseguindo ter o desempenho esperado com o seu veículo. Com problemas na marcha, o holandês conseguiu ficar em quarto, mas demonstrou frustração com o desempenho.