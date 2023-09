Real Madrid x Real Sociedad: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

O Real Madrid é a única equipe com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol. Os merengues recebem a Real Sociedad, neste domingo, no Santiago Bernabéu, às 16 horas (de Brasília). A partida terá transmissão da plataforma de streaming Star+.

Os donos da casa, que estão em primeiro lugar na tabela, com 12 pontos, buscam seguir na liderança isolada de La Liga. Este é o primeiro compromisso do Real após a parada do campeonato para a data Fifa.

Para esta partida, o técnico Carlo Ancelotti segue sem contar com o atacante Vinícius Júnior. O brasileiro se recupera de lesão e vem sendo preparado para voltar na estreia da Liga dos Campeões, que acontece na quarta-feira, às 13h45, contra o Union Berlin, pelo Grupo C.