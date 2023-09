Raphael Veiga defende Breno Lopes após comemoração polêmica: 'Muito querido'

"O Breno é um cara muito importante para a gente, já decidiu vários jogos importantes. Libertadores... então assim, é um cara muito querido por todo mundo. No futebol, em frações de segundos, temos emoções que não controlamos", afirmou.

Classificação e jogos Brasileirão

Veiga compartilhou que já sentiu vontade de desabafar em campo, assim como Breno fez.

"Eu já tive emoções assim: fiquei bravo, briguei com juiz, com o outro time. Quando errei pênalti, fiquei com vontade de chutar a trave ? mas depois que ficamos calmos e pensamos, vemos que as coisas não são bem assim", revelou.