Rafael Matos e Felipe Meligeni classificam o Brasil em vitória histórica na Copa Davis

O catarinense Rafael Matos, 44º do mundo, se uniu ao campineiro Felipe Meligeni para uma vitória histórica neste sábado classificando o Brasil para os Qualifiers da Copa Davis, a principal competição de nações do esporte.

Os dois derrotaram a dupla de Christian Sigsgaard e Johannes Inilgdsen por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/5) 7/5 7/6 (7/5), após 3h03min de duração.

Com as vitórias de Thiago Monteiro contra Holger Rune e Thiago Wild contra August Holmgren, o Brasil fechou o confronto por 3 a 0 e venceu pela primeira vez na Europa em 24 anos, desde o triunfo de 1999 contra a Espanha no saibro de Lérida em equipe que tinha Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni e o atual capitão do Brasil, Jaime Oncins, e o catarinense Márcio Carlsson.