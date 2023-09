Portuguesa busca empate contra o Grêmio Prudente, mas é eliminada da Copa Paulista

Na próxima fase, o clube de melhor campanha geral enfrenta o quarto, enquanto o segundo pega o terceiro. A Copa Paulista dá vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Os gols de Portuguesa e Grêmio Prudente

Jogando diante do seu torcedor e precisando reverter a desvantagem sofrida no jogo de ida, a Lusa precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Rone puxou contra-ataque pelo lado direito e acionou Bortoluzo, que dominou na entrada da área e encontrou Chrigor. O atacante finalizou no alto e marcou.

O Grêmio Prudente conseguiu o empate aos 26, com Leocovick. Hélder tocou para Rodrigo no lado direito. Ele fez passe para a área, onde apareceu o lateral esquerdo, nas costas da defesa, para mandar para o fundo das redes.

Oito minutos depois, Matheus Silva virou. Leocovick ganhou dividida, entrou na área e passou para trás. O volante apareceu livre e finalizou sem chance para o goleiro Rafael Pascoal.

Na volta do intervalo, a Portuguesa empatou aos 28 minutos e incendiou o duelo. Em jogada de desorganização da defesa do Grêmio Prudente, Rone partiu para cima de Félix, achou espaço e finalizou forte, no cantinho do goleiro Luiz.