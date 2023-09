Pelo Paulistão, sub-17 do Palmeiras perde para Grêmio Prudente e sub-15 empata com a Ponte Preta

O sábado (16) do Palmeiras não teve vitórias no Campeonato Paulista sub-17 e sub-15. A equipe comandada por Lucas Macorin sofreu derrota para o Grêmio Prudente, por 3 a 2, enquanto o time de Léo Mendes ficou só no empate com a Ponte Preta: 1 a 1.

Atual campeão da competição estadual da base, o sub-17 do Verdão amargou o revés na partida válida pela quinta rodada da terceira fase. No Estádio Estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente, Uberaba e Murilo Dourado marcaram os gols alviverdes no duelo.