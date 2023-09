Paysandu x Botafogo-PB e Brusque x Operário: onde assistir e informações dos jogos da Série C

? Botafogo da Paraíba (@BotafogoPB) September 15, 2023

O Paysandu chega para o confronto após vencer o último compromisso por 1 a 0, contra o Amazonas FC, fora de casa. Ao todo na segunda rodada, o clube tem quatro pontos, com uma vitória e um empate. No Grupo B, a equipe do Pará está na vice-liderança e com a mesma pontuação do líder, o Volta Redonda, e um ponto a mais em relação ao adversário direto desta rodada.

O Botafogo-PB estreou na segunda fase vencendo o Amazonas-PB por 2 a 1, mas perdeu o último jogo para o Volta Redonda por 2 a 1. Agora, a equipe da Paraíba está em terceiro e luta para voltar à metade de cima do Grupo B e disputar uma vaga na segunda divisão.

No outro confronto deste domingo, o Brusque vai buscar a permanência na ponta do Grupo A. Atualmente, o clube catarinense tem seis pontos e venceu os dois jogos que disputou até agora na segunda fase, contra São José e São Bernardo.

Do outro lado deste embate está o Operário, que está em segundo no grupo, com três pontos, e vem de vitória por 2 a 0 contra o São José. Na estreia da segunda fase, o time paranaense perdeu para o São Bernardo por 2 a 1.