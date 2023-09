Palmeiras decide futuro de Breno Lopes após comemoração polêmica contra o Goiás; veja

Pesou na decisão o fato de Breno ter comportamento interno exemplar, ser elogiado por funcionários e com boas atuações nos treinos. O Palmeiras vê o desabafo como natural devido às críticas recebidas pelo atleta.

Aos 50 minutos do segundo tempo no jogo da última sexta-feira, no Allianz Parque, após bate e rebate na área, Breno conferiu às redes e marcou o único gol da partida. Na celebração, desabafou depois de sofrer críticas: foi em direção a Mancha Verde ? principal torcida organizada do clube palestrino ?, xingou muito e, entre muitos gestos, mostrou o dedo do meio e apontou para os ouvidos.

Depois do ato, vários representantes do Palmeiras saíram em defesa de Breno Lopes. Weverton, Abel Ferreira, Raphael Veiga e até mesmo a presidente Leila Pereira deram declarações públicas em defesa do atacante.