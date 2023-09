No comando do São Paulo, Dorival repete roteiro que viveu pelo Santos em 2015

O ano de 2023 trouxe algumas alegrias para o técnico Dorival Júnior. Após ter sido despedido do Flamengo no fim da temporada passada, o treinador ressurgiu com o São Paulo e chegou à mais uma final da Copa do Brasil. Um roteiro bem parecido com o que ele viveu no comando do Santos, em 2015.

A história se inicia no fim de 2014, quando o comandante foi demitido pelo Palmeiras mesmo após ajudar o time alviverde a se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na época, o Verdão informou que a troca no comando fazia parte de uma reformulação no departamento de futebol. Ele ficou desempregado até julho do ano seguinte, quando assumiu o Peixe.

Dorival encontrou a equipe afundada no Z4, com a pior defesa do Brasileirão. Em pouco tempo, o treinador levou o Santos para a parte de cima da tabela.