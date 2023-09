Nino analisa derrota do Fluminense contra o Vasco: "Eles foram mais efetivos"

Contra o Vasco, o zagueiro foi reclamar com o árbitro Raphael Claus em especial em dois lances. O primeiro foi um pedido de falta em Cano. O rival recuperou a bola e atacou duas vezes para marcar o 1º gol. No fim, houve um pedido de pênalti em Keno.

"Quando a gente vê um lance que a gente julga ser um erro, a gente vai falar com ele. Ele disse que no lance do Cano, o jogador pega na bola e depois atinge o Cano. Usou o mesmo argumento no lance do Keno. É muito difícil eu falar de arbitragem aqui, porque a gente vê o lance de maneira muito rápida, às vezes longe. A gente não perdeu hoje por culpa da arbitragem. A gente poderia ter feito mais", afirmou.

O Fluminense volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo será válido peal 24ª rodada do Brasileirão, em que os tricolores ocupam a sexta colocação, com 38 pontos.