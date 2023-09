Napoli sai atrás, mas busca empate com Genoa no Campeonato Italiano

95' | #GenoaNapoli finisce 2-2 ??

O Napoli descontou com o atacante Raspadori, faltando 15 minutos para o final da partida. O jogador saiu do banco de reservas para deixar os visitantes vivos no duelo. O empate da equipe de Rudi Garcia ocorreu na reta final do confronto com Politano, que recebeu lançamento de Zielinski e fuzilou para o fundo das redes.

Com o resultado, o Napoli subiu para a quarta posição do Italiano, com sete pontos. Já o Genoa se encontra na 12ª colocação, com quatro unidades. Mais cedo, a Internazionale aplicou uma sonora goleada para cima do rival Milan no Derby della Madonnina.