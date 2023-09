Metz bate o Lens e dorme a dois pontos do líder Monaco no Francês

Na tarde deste sábado, Lens e Metz se enfrentaram pela quinta rodada do Campeonato Francês, no estádio Bollaert-Delelis, em Lens (FRA). Com gol do atacante Joel Asoro, os visitantes venceram por 1 a 0.

Assim, o clube da cidade de Metz chega a quatro jogos de invencibilidade ? dois empates e duas vitórias ? e assume a sexta colocação da competição, com oito pontos. Agora a equipe fica apenas dois atrás do líder Monaco, que ainda joga na rodada.

Por sua vez, o Lens, vice-campeão francês na temporada passada, aumenta a sequência negativa no torneio. O time ainda não venceu na atual edição e amarga a quarta derrota em cinco compromissos. Assim, com apenas um tento somado, figura na penúltima posição.