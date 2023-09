Com nova demissão, Santos troca de técnico a cada quatro meses na gestão Rueda

"Esse foi um dos grandes erros da nossa gestão (demissões). Eu tinha essa ideia desde antes de assumir, mas quando você senta na cadeira é diferente. Talvez tenha sido nosso grande erro no futebol, mas aí você é pressionado pelos resultados, pela torcida, e precisamos mexer. Mas eu acredito no projeto a médio/longo prazo com treinadores. Você tem que dar tempo, como tudo na vida", disse.

Agora, até que se decida se vai atrás de um treinador no mercado, o Alvinegro Praiano será comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes.

O Santos volta a campo agora na segunda-feira, quando encara o Bahia, fora de casa, em confronto direto da 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado da Fonte Nova, em Salvador (BA), a partir das 20 horas (de Brasília).

No momento, o Santos é o 17º colocado com 21 pontos, quatro a menos que o Goiás, primeiro time fora do Z-4.

Confira o aproveitamento geral de cada técnico na gestão Rueda

Ariel Holan - 12 jogos (4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas) / 41,6% de aproveitamento