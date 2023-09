Lorient x Monaco: informações e onde assistir ao jogo da Ligue 1

O Monaco começou bem o Campeonato Francês e lidera a competição neste momento, com dez pontos. A equipe do Principado entra em campo no domingo contra o Lorient, fora de casa, às 8 horas (de Brasília) pela quinta rodada do Campeonato Francês.

Os visitantes, que começaram a rodada na liderança da Ligue 1, estavam pressionados por PSG e Olympique de Marselha na briga pela ponta. No entanto, o clube parisiense perdeu por 3 a 2 nesta sexta-feira para o Nice, que agora ocupa a segunda posição, com nove pontos.

A equipe do Principado tenta manter o embalo após a parada para a Data Fifa. Até o momento, são três vitórias e um empate para o time que segue invicto na Ligue 1, assim como Nice e Olympique de Marselha, que está em quarto.