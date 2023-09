Liverpool toma susto, mas vira sobre o Wolverhampton e se torna líder provisório do Inglês

Em compromisso válido pela quinta rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool recebeu o Wolverhampton em Anfield e venceu por 3 a 1. Cody Gakpo, Andrew Robertson e Harvey Elliot foram os responsáveis pelo triunfo dos mandantes neste sábado. Já Hwang Hee Chan foi quem marcou para os adversários.

Apesar de começar em desvantagem, o Liverpool virou o jogo e chegou a 13 pontos, ficando na liderança provisória da Premier League. Os comandados de Klopp, que ainda estão invictos nesta Premier League, agora focam sua atenção na Europa League, já que enfrentarão o LASK, da Áustria, nesta quinta.

Do outro lado, os Wolves continuaram com só três pontos e se mantiveram na parte de baixo da tabela, na 15ª colocação. O próximo embate do time de Birmingham será no outro sábado (23), diante do Luton Town.