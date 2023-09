Leila Pereira publica foto de gol da Libertadores e apoia Breno Lopes após polêmica no Palmeiras: "Gratidão eterna"

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira usou as redes sociais neste sábado (16) para sair em defesa de Breno Lopes. O atacante causou grande polêmica na comemoração de seu gol na partida contra o Goiás, que deu a vitória ao Verdão no 'apagar das luzes' pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Aos 50 minutos do segundo tempo no jogo da última sexta-feira, no Allianz Parque, após bate e rebate na área, Breno conferiu às redes e marcou o único gol da partida. Na celebração, desabafou depois de sofrer críticas: foi em direção a Mancha Verde ? principal torcida organizada do clube palestrino ?, xingou muito e, entre muitos gestos, mostrou o dedo do meio e apontou para os ouvidos.

No Instagram, Leila publicou uma foto do cabeceio de Breno Lopes em cima de Pará, na final da Libertadores de 2020, e relativizou a situação.