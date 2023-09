Kisy destaca poder de reação do Brasil, mas alerta sobre irregularidade: "Temos que melhorar"

O Brasil iniciou a campanha no Pré-Olímpico de vôlei com uma vitória de 3 sets a 0 sobre a Argentina, com parciais de 25/17, 25/20 e 25/22. Um dos grandes destaques da seleção feminina foi a oposta Kisy, que foi a maior pontuadora do duelo, com 16 bolas no chão.

A camisa 16 avaliou que o triunfo diante das rivais foi um primeiro passo importante para garantir a vaga em Paris 2024. No entanto, ela alertou sobre as oportunidades que o Brasil deu às adversárias de se recuperar no empate.

"Brasil e Argentina são dois times que se conhecem bem. Jogamos contra elas no Sul-Americano e sabíamos que não seria uma partida fácil. Conseguimos sair de momentos difíceis, mas temos que melhorar a nossa consistência, principalmente no final do jogo. Agora é descasar e já pensar no jogo contra o Peru", disse.