Guardiola rasga elogios à Julian Álvarez: "Neste momento ele está insubstituível"

Guardiola durante joga contra o West Ham

Além de Álvarez, Pep Guardiola também fez questão de comentar sobre Doku, que foi anunciado pelo Manchester City no final de agosto. O treinador disse que ficou surpreso com a rápida adaptação do atacante belga ao clube. "Para ser sincero, não esperava que ele estivesse neste nível no seu segundo jogo com o Manchester City", comentou Pep.

O Manchester City volta a campo na próxima terça-feira (19), às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Estrela Vermelha em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League.