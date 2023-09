Gol do Puskás e estreia pelo São Paulo: James Rodríguez pode viver mais um dia especial no Maracanã

Meio-campista do São Paulo, James Rodríguez estará presente no Maracanã pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, no domingo. Acostumado a viver grandes momentos no estádio, o jogador espera presenciar mais um dia especial em sua carreira.

A primeira recordação do atleta no local é mais do que marcante. Foi lá que ele disputou as oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, pela Colômbia, contra o Uruguai. Decisivo, o meia foi responsável por dois gols na vitória por 2 a 0, que garantiu a melhor campanha do país na história dos Mundiais.

O segundo destes tentos foi inesquecível para James. Além de abrir o marcador naquela noite, o gol viria a ser eleito pela Fifa como o mais bonito da temporada, recebendo o Prêmio Puskás.