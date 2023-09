Ginástica Artística do Brasil emplaca 11 vagas nas finais da World Challenge Cup em Paris

Se a ideia era utilizar a World Challenge Cup de Paris como competição preparatória para o Mundial da Antuérpia, que começa no próximo dia 30, e ter uma noção do potencial de alguns dos atletas das Seleções Brasileiras de ginástica artística feminina e masculina, o retrato captado neste sábado foi para lá de animador.

Os ginastas do Brasil acumularam nada menos do que 11 vagas nas finais, que serão disputadas neste domingo. A competição será disputada a partir das 08h00 (de Brasília).

Flávia Saraiva foi responsável por nada menos do que três dessas vagas. A carismática ginasta carioca está entre as oito melhores no solo, paralelas assimétricas e trave. Na final do solo, Flavinha terá a companhia de Jade Barbosa, que avançou na terceira posição.