Flamengo x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do primeiro jogo da final da Copa do Brasil

Do outro lado, o Flamengo chega pressionado em função dos resultados recentes com Jorge Sampaoli. Eliminado da Libertadores pelo Olimpia-PAR e com seguidos tropeços no Campeonato Brasileiro, o treinador balança no cargo.

O argentino ainda não sabe se poderá escalar o meia Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo, que seguem tratando de contusões e têm chances remotas de entrar em campo. Já o lateral Filipe Luís (lesão muscular) e o volante Allan (ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo) são baixas certas.

Atual campeão, o Rubro-Negro defende o título conquistado no ano passado, sobre o Corinthians. Curiosamente, o time era treinado por Dorival, mas a diretoria do clube preferiu trocar o comandante. A equipe tenta erguer a taça da Copa do Brasil pela quinta vez.

O campeão do torneio nacional levará para casa, além do troféu, o prêmio de R$ 70 milhões em dinheiro. Já a vice fica com R$ 30 milhões. O jogo de volta está marcado para o domingo que vem, dia 24, no mesmo horário, no Morumbi.