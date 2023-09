Flamengo fecha preparação para jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o São Paulo

O Flamengo finalizou, neste sábado, no Ninho do Urubu, a preparação para o jogo contra o São Paulo. O clube carioca e o rival paulista abrem, neste domingo, a decisão da Copa do Brasil. O primeiro duelo é no Maracanã.

O técnico Jorge Sampaoli comandou uma atividade tática no Ninho do Urubu. O comandante do Flamengo, pressionado no cargo, conta com o retorno de três jogadores: Ayrton Lucas, Erick Pulgar e Bruno Henrique.

Ayrton e Bruno Henrique cumpriram suspensão automática na derrota para o Athletico-PR, em Cariacica, pelo Brasileirão, enquanto Pulgar foi preservado após disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo com a seleção chilena.