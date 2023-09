Filho de Ananias realiza sonho e entra em campo com jogadores para Palmeiras x Goiás

Após o hino, Weverton deu um beijo na cabeça do menino e, na despedida, um abraço. Esta foi só uma parte de uma série de ações que o Alviverde planejou o filho de Ananias.

No dia anterior, quinta-feira (14), a TV Gazeta e a Gazeta Esportiva levaram Barbara Calazans ? mãe de Enzo e viúva de Ananias ? e o garoto para conhecerem a sala de troféus do Palmeiras. Um tour exclusivo pelo Allianz também foi incluído no passeio, bem como a companhia de Wendel ? ex-volante e lateral do Verdão, que jogou com e contra Ananias. Uma ocasião inesquecível para todos os presentes, que você pode conferir lendo a reportagem.

Ananias venceu a Série B do Campeonato Brasileiro com o Verdão no único ano em que defendeu as cores do clube, 2013. Só foi, entretanto, ter verdadeiro destaque em algo relacionado ao Palmeiras quando, em 2014, marcou o primeiro gol da história do Allianz ? vestindo, porém, a camisa do rival Sport. Quem não se lembra dos memes com 'Ananias Parque', afinal?

Ainda assim, o filho do ágil jogador, Enzo, adquiriu uma paixão pelo Alviverde.