Ferroviário conquista bicampeonato inédito da Série D e estabelece recorde de invencibilidade

Os cearenses dominaram a competição desde o início. Na primeira fase, em que as 64 equipes classificadas são dividas em oito grupos de oito e disputam 14 rodadas, o Ferroviário venceu 11 vezes e empatou três, somando 36 pontos. O time que mais passou perto desta façanha foi o Nacional-AM, que terminou com 30.

Na segunda fase, os campeões pegaram o Princesa do Solimões e avançaram com um empate por 1 a 1 na ida e uma vitória por 3 a 0 no jogo de volta. Resultados parecidos com os obtidos nas oitavas, em que eliminou o Nacional de Patos com os placares de 0 a 0 e 3 a 1.

As quartas de final foram um pouco mais emocionantes. Depois de empatar duas vezes por 1 a 1, o Ferroviário passou pelo Maranhão nos pênaltis. Nas semifinais, novamente um empate, por 1 a 1, e uma vitória, por 1 a 0, contra o Caxias. O padrão se repetiu na grande final: 0 a 0 na ida e 2 a 1 na volta nos duelo contra a Ferroviária.