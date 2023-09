São Paulo: Arboleda treina parcialmente em última atividade antes da final

O São Paulo finalizou na manhã de hoje (16), no CT da Barra Funda, sua preparação para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que acontece amanhã (17), contra o Flamengo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. A novidade ficou por conta de Arboleda, que treinou parcialmente com o restante do elenco.

Arboleda sofreu uma fibrose na coxa esquerda no duelo entre Equador e Uruguai, na última terça-feira, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogador teve de ser substituído e, desde então, vem tratando a lesão muscular na esperança de ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para a final e poder figurar na escalação do São Paulo.

Arboleda realizou parte do treinamento com os companheiros e também realizou tratamento na região em que sofreu a fibrose. O zagueiro equatoriano embarcou para o Rio de Janeiro e segue como dúvida.