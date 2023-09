Em jogo pegado e com polêmica no VAR, São Bernardo e São José ficam no empate pela Série C

Poucos minutos antes do fim do primeiro tempo, Thayllon perdeu uma chance inacreditável. O atleta finalizou de perna direita mas não conseguiu deslocar o goleiro o suficiente.

Lance durante São Bernardo e São José

No começo do segundo tempo as duas equipes realizaram substituições, mas quem se deu melhor foi o São José. Precisando ir atrás do placar, o time visitante empatou o jogo aos 14 minutos do segundo tempo. Thayllon se redimiu do gol perdido e aproveitou o lançamento do goleiro Rampi pra empatar o jogo. O que que chamou a atenção foi a demora do VAR, que precisou de quase 10 minutos para validar o gol.

Após o gol de empate, não tiveram mais grandes chances de gol, com excessão do chute de Romisson, do São Bernardo, obrigando Rampi a realizar uma grande defesa aos 36 minutos. Nos acréscimos, o zagueiro Helder recebeu cartão vermelho por tomar o segundo cartão amarelo.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (23), às 16h, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, pela 4ª rodada da Série C do Brasileiro.

