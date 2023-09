Em derrota para o Fortaleza, Cantillo voltou a jogar pelo Corinthians após cinco meses

Desde então, Cantillo foi relacionado para apenas seis dos 38 jogos do Timão. Sob o comando de Luxemburgo, ele ficou ao menos no banco de reservas três vezes ? contra Independiente del Valle, pela Libertadores, Univertario, pela Sul-Americana, e, agora, Fortaleza.

Vale lembrar que, neste período, o jogador de 29 anos sentiu outro desconforto muscular ? na parte anterior da coxa direita ?, em maio. No entanto, a falta de oportunidades tem acontecido principalmente por opção técnica.

No Corinthians desde 2020, esta é de longe a temporada com menos jogos disputados por Cantillo. O colombiano, que jogou ao menos 31 partidas em todas os anos que defendeu o Alvinegro, soma apenas oito compromissos em 2023. Ele não tem participação a gol até o momento.

Sem saber se o meia voltará a ter novas chances na equipe, por fim, o Timão volta a campo na noite da próxima segunda-feira. Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube paulista recebe o Grêmio, às 21 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians ocupa a 14ª colocação, com 26 pontos ? cinco acima da zona do rebaixamento.