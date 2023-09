Elenco do Flamengo vale R$ 315 milhões a mais que o do São Paulo, segundo site

Neste domingo, Flamengo e São Paulo começam a duelar pelo título da Copa do Brasil. A primeira partida será disputada no Maracanã e a volta no Morumbi, no dia 24 de setembro.

Ambas equipes eliminaram favoritos nas fases anteriores e chegam em pé de igualdade para a final. Entretanto, segundo o site Transfermarkt, os valores de mercado dos elencos são bem distintos, com uma diferença de 60 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões).

Enquanto os jogadores do Flamengo valem 160,7 milhões de euros (R$ 846,31 mi), os atletas do São Paulo estão avaliados em 99,45 milhões de euros (R$ 523,75 mi).