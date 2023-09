Destaque da vitória do Vasco, Gabriel Pec comemora desempenho vindo do banco

Gabriel Pec saiu do banco de reservas para decidir o clássico e ajudar o Vasco a vencer o Fluminense, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante entrou aos 14 minutos do segundo tempo, quando o placar estava 2 a 2, e fez dois gols, fechando a vitória em 4 a 2.

Um ensinamento dos pais, quando ainda jogava na base, costuma ser o combustível de Gabriel Pec. O atacante reconheceu que não foi bem nos últimos compromissos, mas mostrou personalidade para brilhar no clássico.

"Estou muito feliz pelo meu momento, pela minha temporada. O professor (o técnico Ramón Díaz) sabe o momento certo. Realmente, nestes últimos dois jogos eu não participei bastante, como vinha participando, e ele optou por eu começar no banco. Eu tenho uma coisa desde que comecei aqui no Vasco, que meus pais sempre me falavam que independentemente de quanto tempo que entre em campo, tem de dar o seu melhor. E eu levo isso para mim. Hoje, independentemente do tempo que fosse entrar, eu ia dar o meu melhor e graças a Deus eu fui feliz fazendo dois gols", declarou Pec.