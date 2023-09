Deco comenta sobre Vitor Roque no Barcelona: "Sua chegada vai depender de algumas coisas"

Antes do jogo entre Barcelona e Real Betis neste sábado (16), Deco, o novo diretor esportivo do Barça, concedeu entrevista e comentou sobre a possível chegada do brasileiro Vitor Roque ao clube catalão em janeiro de 2024.

"Quando o contratamos sabíamos que ele poderia chegar em janeiro. Esse foi o acordo que fechamos com o Athletico Paranaense... É um jogador em que apostamos muito para o futuro e queremos que ele chegue o mais rápido possível", falou Deco.