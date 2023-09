Cristiano Ronaldo marca, e Al Nassr derrota Al Raed pelo Campeonato Saudita

Neste domingo (16) o Al Nassr visitou o Al Raed em busca de recuperação no Campeonato Saudita e venceu por 3 a 1, pela sexta rodada, no estádio King Abdullah Sports City. Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca e Sadio Mané marcaram na vitória fora de casa.

Após uma primeira etapa disputada, Mané abriu o placar aos 45 minutos. Em seguida, o Al Raed perdeu seu zagueiro Bander Whaeshi depois de receber o cartão vermelho direto.

Na volta do intervalo, Talisca saiu do banco de reservas e marcou aos quatro minutos do segundo tempo. No fim do jogo, Cristiano Ronaldo recebeu assistência do brasileiro e deixou o dele na vitória do Al Nassr. Aos 44, Mahammed Fouzair descontou para os mandantes de pênalti. CR7 marcou mais um nos acréscimos, mas foi anulado por impedimento.