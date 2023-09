Criciúma marca no fim, derrota Mirassol em casa e sobe para o 3º lugar da Série B

Com um gol no último lance, o Criciúma venceu o Mirassol por 2 a 1 neste domingo, em partida válida pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão. No Estádio Heriberto Hülse, Lucas Ramon abriu o placar para os paulistas, mas Luiz Otávio e Hygor viraram o jogo.

A vitória levou o Tigre para a terceira posição com 48 pontos, dois atrás do líder Sport. Do outro lado, o Mirassol estacionou com 40 pontos na 11ª colocação na tabela.

Os três gols foram marcados a partir de lances de bola parada. Aos 23 minutos, os visitantes cruzaram na área e o lateral Lucas Ramon cabeceou nas redes. Quatro minutos depois, Fellipe Matheus cruzou e a bola desviou no zagueiro Luiz Otávio, que marcou contra.