Corinthians sub-17 perde para Mauaense no Paulista, enquanto sub-15 vence Jabaquara

O Corinthians sub-15- e sub-17 entraram em campo neste sábado, pelo Campeonato Paulista das respectivas categorias. Enquanto os mais experientes perderam para o Mauaense por 1 a 0, os mais novos bateram o Jabaquara por 3 a 0.

No Estádio Municipal Pedro Benedetti, a equipe sub-17 foi derrotada com gol de Maykon, aos 33 minutos do primeiro tempo. Essa é a segunda derrota seguida do time comandado por Guilherme Dalla Déa, já que o Timão perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino no Brasileiro da categoria, no meio de semana.

Com o revés, o Corinthians sub-17 ainda se encontra na liderança do grupo 26, com 10 pontos conquistados, dois a mais em relação à Ferroviária. Mauaense (cinco) e Juventus (quatro) completam a chave.