Corinthians perde em casa para Portuguesa no Campeonato Paulista sub-20

O Corinthians perdeu para a Portuguesa por 2 a 1 na manhã deste sábado, pela segunda rodada da terceira fase do Campeonato Paulista sub-20. Essa é o segundo revés do Timãozinho nessa etapa do torneio, já que saiu derrotado para o Água Santa na estreia, por 3 a 1.

Todos os gols do confronto saíram no primeiro tempo na Fazendinha. Yavir Kadir abriu o placar para a Lusa, Thierry deixou tudo igual para os mandantes e Leandro Pinto voltou a colocar a Portuguesa na frente.

Neste momento, o Água Santa lidera o grupo 23, com três pontos e três gols de saldo. O Palmeiras está na segunda colocação, com a mesma pontuação e saldo de um tento. Os times ainda se enfrentam nesta rodada, na manhã de domingo.