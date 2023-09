Corinthians amarga segunda maior sequência sem vitória na temporada

Sob o comando do experiente treinador, o Timão chegou a ficar três confrontos sem vitória, contra América-MG (2 a 0), Independiente del Valle (3 a 0) e Cuiabá (1 a 1), em junho, mas não havia ultrapassado esta margem ainda.

Classificação e jogos Brasileirão

Tal feito negativo aconteceu mais outra vez na temporada, em fevereiro, quando o time perdeu para o São Bernardo (2 a 0) e empatou com Portuguesa (0 a 0) e Palmeiras (2 a 2), pelo Paulistão.

Corinthians empatou cinco vezes seguidas em 2022

No ano passado, sob o comando do português Vítor Pereira, a maior sequência sem triunfo do Corinthians durou cinco partidas. Na ocasião, o clube engatou cinco empates seguidos, diante de Internacional, Boca Juniors, São Paulo, Always Ready-BOL e América-MG, em maio. A série de quatro partidas de jejum, por sua vez, aconteceu duas vezes.

A fim de mudar o atual cenário e encerrar o momento negativo, o Corinthians volta a campo na noite da próxima segunda-feira. Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube paulista recebe o Grêmio, às 21 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão ocupa a 14ª colocação, com 26 pontos - cinco acima da zona do rebaixamento.