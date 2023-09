Com Kevyson titular, Marcelo Fernandes esboça escalação do Santos contra o Bahia

Classificação e jogos Brasileirão

Além de Kevyson, Joaquim retorna à equipe ao lado de João Basso, assim como Lucas Lima, que entra na vaga de Nonato no meio-campo. Com Rodrigo Fernández suspenso e Mendoza lesionado, os venezuelanos Rincón e Soteldo ? que volta após cumprir suspensão na rodada passada ? também estão no onze inicial.

Dessa forma, o Santos deve ir a campo com a seguinte escalação: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo.

Caso se confirme a presença de Kevyson entre os titulares, esta será a terceira oportunidade que o lateral recebe nesta condição. Ao todo, ele acumula seis partidas pela equipe principal do Santos na atual temporada.

O duelo entre Peixe e Bahia acontece às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O confronto é direto na briga contra o rebaixamento.

No momento, o Santos é o 17º colocado com 21 pontos, quatro a menos que o Goiás, primeiro time fora do Z4. Já o Tricolor de Aço ocupa a 15ª posição, com 25 unidades.