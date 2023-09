Raphinha marca, Barcelona goleia o Bétis e dorme na liderança do Espanhol

O técnico Xavi escalou os reforços João Félix e João Cancelo pela primeira vez como titulares, e a novidade fez efeito imediato. No primeiro tempo, o Barcelona teve muito volume de jogo e construiu ataques diretos e velozes, que sempre passavam pelos novos jogadores.

Aos 24 minutos, Oriol Romeu lançou para João Félix na área. O português tentou o chute de primeira, ficou com a sobra, driblou o goleiro e mandou para o gol.

Sete minutos depois, o zagueiro Christensen avançou até o campo de ataque e deu um passe em profundidade. João Félix fez um corta-luz e deixou Lewandowski cara a cara com o gol. O polonês tocou na saída do goleiro e ampliou a vantagem do Barça antes do intervalo.

Ainda na primeira etapa, o Betis quase descontou com William José. O brasileiro recebeu passe por cima de Isco e bateu no gol, mas Ter Stegen fez defesa à queima-roupa. No segundo tempo, o jogo seguiu sob o controle do Barcelona, que marcou o terceiro gol aos 16 minutos, na cobrança de falta de Ferrán Torres.

Na sequência, Raphinha saiu do banco de reservas e, com dois minutos em campo, acertou um chute no canto do gol para transformar a vitória em goleada no Estádio Olímpico. Aos 36 minutos, Cancelo avançou pela direita, driblou o marcador e acertou belo chute cruzado.