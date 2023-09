Com gol de Di María, Benfica vence Vizela fora de casa e assume vice-liderança do Campeonato Português

Neste sábado (16), o Benfica visitou o Vizela pela quinta rodada do Campeonato Português e venceu: placar de 2 a 1. No estádio rival, Musa e Di María construíram a vitória dos Encarnados, que assumiram ? ainda que provisoriamente ? a vice-liderança da tabela de classificação.

O gol do time mandante foi anotado por Samu, de pênalti, aos 22 minutos do segundo tempo. Não deu para o Vizela, entretanto, buscar o empate.

Com o resultado, o Benfica foi aos 12 pontos: campanha de quatro vitórias e uma derrota. Está atrás somente do Porto, que tem 13 e já jogou na rodada, mas pode ser ultrapassado por Boavista e Sporting ? ambos têm partidas pendentes no domingo.